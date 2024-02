Juve Stabia - Audace Cerignola 4-0: altra doppietta per Adorante, il tabellino A segno anche Candellone su rigore e Piovanello per il poker delle vespe

Seconda vittoria consecutiva per la Juve Stabia. Le vespe battono l'Audace Cerignola con il risultato di 4-0 nella gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. La squadra di Pagliuca vola a +10 sull'Avellino in attesa della sfida che vedrà i lupi impegnati a Monopoli (ore 20.45). Altra doppietta per Adorante dopo quella realizzata a Potenza e intervallata dal rigore trasformato da Candellone. Nel finale arriva il poker con la firma di Piovanello.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Juve Stabia - Audace Cerignola 4-0

Marcatori: 27', 75' Adorante, 34' rig. Candellone, 89' Piovanello

J. Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (80′ Erradi), Buglio, Adorante (89′ Mosti), Piscopo (89′ Folino), Baldi, Mignanelli (80′ Andreoni), Bachini, Candellone (51′ Piovanello), Leone. All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino

A. Cerignola: Trezza, Russo, Capomaggio, Bianco (46′ Sainz-Maza), Malcore, Leonetti (46′ Lombardi), D’Andrea, Tentardini (73′ Visentin), Gonnelli, Zak (86′ Bianchini), Tascone (73′ Rizzo). All. Tisci. A disp. Barosi, Pinnelli, Coccia, Bezzon, Sainz-Maza, Rizzo, Carnevale

Arbitro: Frascaro

Ammoniti: Bianco (C), Capomaggio (C), D’Andrea (C), Buglio (J), Baldi (J), Piovanello (J)

Recupero: 3' pt, 4' st