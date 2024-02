LegaBasket Serie A: Gevi Napoli ko contro la Germani Brescia (83-104) Coach Milicic: "Dobbiamo tornare a casa e capire come cambiare questa mentalità sbagliata"

La Gevi Napoli subisce 30 punti nel primo quarto, tenta la rimonta dal -16, ma esce sconfitta nettamente dal match contro la Germani Brescia, valido per il diciannovesimo turno di LegaBasket Serie A. Finale di 83-104 con i parziali progressivi di 12-30, 28-54 e 53-71.

Milicic: "Non cerco scuse, non è la Gevi che vogliamo"

"Congratulazioni a Brescia. È venuta qui per mostrarci come giocare una partita di pallacanestro. Non cerco scuse, non è questa la Napoli che abbiamo promesso ai tifosi ed alla proprietà. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Non siamo arrivati pronti alla gara, non abbiamo dato il cento per cento. Non ho scuse per la mia squadra, non ho preparato bene mentalmente i ragazzi, che non hanno risposto fisicamente. All’inizio di gara sapevamo che Brescia, come ha fatto a Trento, avrebbe provato a distruggere la partita subito. Non esistono scuse per me, non esistono scuse per i miei giocatori. Non voglio guardare le statistiche, so già che hanno commesso più falli di noi, ci hanno spazzato via. Non possiamo permetterci di giocare in questo modo, dobbiamo tornare a casa e capire come cambiare questa mentalità sbagliata".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciannovesima Giornata

Gevi Napoli - Germani Brescia 83-104

Parziali: 12-30, 16-24, 25-17, 30-33

Napoli: Pullen 6, Zubcic 12, Ennis 17, De Nicolao 8, Sinagra 2, Owens 8, Brown 13, Sokolowski 15, Lever 2, Bamba, Mabor Dut Biar, Ebeling. All. Milicic

Brescia: Christon 16, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 13, Massinburg 23, Tanfoglio, Della Valle, Petrucelli 8, Cobbins 2, Cournooh 18, Akele 4, Porto. All. Magro