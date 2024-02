Sorrento: il rinnovo di Antonio Vitiello è ufficiale, i dettagli Serie C (girone C): accordo con l'esterno destro e l'annuncio del club rossonero

Antonio Vitiello ha prolungato il contratto che lo lega al Sorrento. L'esterno destro sarà un calciatore del club rossonero fino al 30 giugno 2026. Soddisfazione per il calciatore classe 2003 e per il Sorrento, espressa tramite nota ufficiale dai costieri.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di comunicare il prolungamento di contratto - fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 - del difensore Antonio Vitiello. Vitiello in questi mesi in maglia rossonera ha dimostrato professionalità ed attaccamento alla maglia; la società gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura con il Sorrento".

I risultati del settore giovanile

"Importanti affermazioni per Primavera ed Under 17 nel week end in cui pareggiano la prima squadra contro il Crotone, l’Under 15 a Potenza e l’Under 16 contro il Perugia. Va ko soltanto l’Under 14: il finale di stagione si avvicina, è il momento dello sprint".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945