Juve Stabia - Brindisi 0-0: capolista bloccata in casa, il tabellino È il quarto 0-0 casalingo nella stagione delle vespe, a +7 sul Picerno, ma con una gara in più

Pari a reti bianche che torna al "Menti" per la Juve Stabia: 0-0 tra le vespe e il Brindisi. I gialloblu guidano la classifica del girone C di Serie C dopo 26 turni, ma il Picerno può portarsi a -4 con una vittoria sul Crotone nel match in programma alle 18.30 al "Curcio".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Juve Stabia - Brindisi 0-0

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (61′ Candellone), Buglio, Adorante, Piscopo, Baldi (75′ Erradi), Mignanelli, Bachini, Leone, Piovanello (75′ Mosti). All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Stanga

Brindisi: Saio, Gorezelewski, Speranza (83′ Vona), Bunino (60′ Pagliuca), Petrucci (60′ Bagatti), Bonnin, Pinto, Labriola, Merletti, Trotta (60′ Guida), Galazzini. All. Losacco. A disp. Antonino, Auro, Monti, Fiorentino, Vantaggiato, Bellucci, Spingola, Opoola, Zerbo

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Romeo (J), Speranza (B), Buglio (J), Bagatti (B), Mignanelli (J), Bonnin (B)

Recupero: 1' pt, 6' st