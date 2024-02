Basket, Coppa Italia: c'è Brescia-Napoli, i risultati e il programma dei quarti All'Inalpi Arena di Torino è il secondo giorno dei quarti delle Final Eight 2024

Alle 20.45 sarà palla a due dell'ultimo quarto di finale tra la Germani Brescia e la Gevi Napoli all'Inalpi Arena (PalaIsozaki) di Torino. Alle 18 Virtus Segafredo Bologna - UnaHotels Reggio Emilia, mentre ieri il palasport del capoluogo piemontese ha ospitato i primi due match. L'EA7 Emporio Armani Milano ha dominato la scena nel primo quarto di finale battendo la Dolomiti Energia Trentino con il finale di 80-57, mentre in serata l'Umana Reyer Venezia ha superato con decisione l'Estra Pistoia con il punteggio di 86-71 ed ecco la prima semifinale: Milano-Venezia alle 18 di sabato.

Milicic: "La chiave sarà cambiare tutto rispetto alle gare precedenti"

In serata la Gevi è chiamata a interrompere la striscia di sconfitte, lunga tre weekend di campionato. Napoli è reduce dal ko di Cremona e affronterà la capolista della Serie A alla sosta per le Final Eight e per le Nazionali. "Proviamo a cambiare tutto": così Igor Milicic si è espresso alla vigilia della gara di Coppa Italia. Il tecnico della Gevi ha rimarcato la necessità di un rilancio immediato: "Abbiamo già affrontato Brescia in precedenza, e non abbiamo avuto successo in nulla di ciò che avevamo proposto. - ha spiegato il coach azzurro - La chiave sarà quindi provare a cambiare tutto. Per competere dovremo assolutamente limitare il numero delle palle pers e i punti in transizione. Brescia è molto brava da rimbalzo preso e da palla recuperata, a correre il campo ed allargarlo per cercare il tiro da tre punti. Sarà, quindi, cruciale fare uno sforzo in più per limitare questo tipo di soluzioni. Dovremo, dunque, essere bravi a cambiare tutte queste cose per metterci nelle condizioni di provare a vincere questa partita".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket