Gevi Napoli Basket in semifinale di Coppa Italia: Germani Brescia ko 74-80 Gli azzurri sfideranno la UnaHotels Reggio Emilia, vincente sulla Virtus Segafredo Bologna

La Gevi Napoli supera la Germani Brescia con il risultato di 74-80 e vola in semifinale di Coppa Italia. All'Inalpi Arena di Torino i 25 punti di Pullen e i 19 di Brown risultano determinanti per il primo allungo e per il +15 al 30' che consentono alla squadra azzurra la gestione nell'ultima frazione di gioco. Napoli vince per la prima volta in stagione contro Brescia dopo i due ko in campionato, stende la capolista della Serie A alla pausa e sabato tornerà in campo con palla a due alle 20.45. In semifinale la squadra di coach Milicic affronterà la UnaHotels Reggio Emilia. Il roster biancorosso ha battuto a sorpresa la Virtus Segafredo Bologna con il punteggio di 72-81. Nella prima semifinale (sabato ore 18) l'EA7 Emporio Armani Milano affronterà l'Umana Reyer Venezia.

Il tabellino

Coppa Italia - Final Eight

Quarti di Finale

Germani Brescia - Gevi Napoli 74-80

Parziali progressivi: 11-19, 30-34, 46-61

Brescia: Christon 11, Gabriel 19, Bilan 4, Burnell 10, Massinburg 7, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins 3, Cournooh, Akele, Porto ne. All. Magro

Napoli: Pullen 25, Zubcic 5, Ennis 8, De Nicolao 2, Sinagra ne, Owens 9, Brown 19, Sokolowski 12, Lever, Bamba ne, Mabor Dut Biar, Ebeling ne. All. Milicic

Arbitri: Lanzarini, Valzani, Gonella

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket