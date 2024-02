Basket: Napoli-Reggio Emilia, in palio c'è il pass per la finale di Coppa Italia Alle 18 Milano-Venezia, alle 20.45 la seconda semifinale con gli azzurri protagonisti

Alle 20.45 la Gevi Napoli affronterà la UnaHotels Reggio Emilia e in palio ci sarà il pass per la finale di Coppa Italia. Gli azzurri, reduci dalla vittoria sulla Germani Brescia, sfideranno i biancorossi, abili nel firmare l'upset più importante in qui nelle Final Eight, ovvero nel ribaltare il pronostico della vigilia con la Virtus Segafredo Bologna, terza nella regular season di EuroLeague, ma fuori subito, ai quarti di finale, nell'evento tricolore. All'Inalpi Arena il programma delle semifinali inizierà alle 18 con EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia: a seguire, Napoli e Reggio Emilia sul parquet per il riscaldamento.

Milicic: "Togliere il ritmo a Reggio Emilia"

"Reggio Emilia ha battuto la Virtus Bologna facendo una grande sorpresa contro una squadra che stava giocando ad altissimo livello. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic, nel pre-gara della semifinale -Noi abbiamo trascorso la notte svegli per preparare nel migliore dei modi la partita per i nostri giocatori e gli allenamenti con l’obiettivo di arrivare pronti a questa prossima sfida. Di sicuro dovremo essere bravi a riposare e recuperare per entrare con la mentalità giusta in questa partita. Per giocare una buona pallacanestro sarà fondamentale essere intelligenti, con l’obiettivo di togliere a Reggio Emilia il ritmo che cercano soprattutto dalla linea dei tre punti".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket