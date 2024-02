Gevi Napoli Basket in finale di Coppa Italia: UnaHotels Reggio Emilia ko 78-87 Alle 17.45 la finale contro l'EA7 Emporio Armani Milano all'Inalpi Arena di Torino

La Gevi Napoli è in finale di Coppa Italia. La squadra azzurra ha superato la UnaHotels Reggio Emilia con il risultato di 78-87 dopo un tempo supplementare. I biancorossi partono forte con il +10 al 10', ma il roster di coach Igor Milicic hanno il merito di rientrare subito e di creare il botta e risposta nella seconda semifinale dell'evento tricolore. Con il 15-20 dell'ultima frazione si va all'overtime dove Napoli trova la forza per cambiare marcia rispetto agli avversari con i 21 punti di Jacob Pullen, coadiuvato da Tyler Ennis e Michal Sokolowski. Alle 17.45, all'Inalpi Arena di Torino, si giocherà la finale tra la Gevi Napoli e l'EA7 Emporio Armani Milano, vincente sulla Umana Reyer Venezia nella prima semifinale con il punteggio di 100-77.

Napoli in finale di Coppa Italia dopo 18 anni

La città di Napoli torna in finale di Coppa Italia nel basket a distanza di 18 anni quando il Basket Napoli, allenato da Piero Bucchi con Lynn Greer protagonista, vinse il trofeo al PalaFiera di Forlì nel 2006.

Il tabellino

Coppa Italia - Final Eight

Semifinale

UnaHotels Reggio Emilia - Gevi Napoli 78-87

Parziali: 24-14, 17-25, 17-14, 15-20, 5-14

R. Emilia: Weber 7, Cipolla ne, Galloway 7, Faye 8, Smith 11, Uglietti, Atkins 15, M. Vitali 13, Grant 3, Chillo 15. All. Priftis

Napoli: Pullen 21, Zubcic 8, Ennis 18, G. De Nicolao, Sinagra ne, Owens 6, M. Brown 6, Sokolowski 15, Lever 3, Bamba ne, Mabor, Ebeling ne. All. Milicic

Arbitri: Attard, Bartoli, Valzani