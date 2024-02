Basket: la Coppa Italia è della Gevi Napoli, battuta l'EA7 Emporio Armani Milano Risultato di 72-77: il trofeo torna nel capoluogo partenopeo dopo 18 anni

La Coppa Italia 2024 è della Gevi Napoli. La squadra azzurra ha superato l'EA7 Emporio Armani Milano con il finale di 72-77 firmando l'impresa nell'atto conclusivo all'Inalpi Arena di Torino. Risulta decisiva la tripla di Jacob Pullen dopo la rimonta firmata dall'Olimpia a suon di triple, ma in un match guidato sempre da Napoli. Il roster di coach Igor Milicic vince con merito la finale e la Coppa Italia. Il trofeo torna a Napoli dopo 18 anni. Tyler Ennis è il top-scorer con 21 punti. A Milano non bastano i 20 punti di Nicolò Melli e i 19 di Nikola Mirotic.

Il tabellino

Coppa Italia - Final Eight

Finale

EA7 Emporio Armani Milano - Gevi Napoli 72-77

Parziali: 19-24, 17-19, 17-17. 19-17

Milano: Bortolani, Tonut, Melli 20, Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso ne, Shields 10, Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6. All. Messina

Napoli: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21, G. De Nicolao 2, Sinagra ne, Owens 10, M. Brown 6, Sokolowski 13, Lever, Bamba ne, Mabor, Ebeling ne. All. Milicic

Arbitri: Lanzarini, Borgioni, Gonella