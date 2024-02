La Coppa Italia di basket torna a Napoli, Grassi: "Semplicemente meraviglioso" L'ad Dalla Salda: "Bruciate le tappe, ma occasione che non potevamo farci sfuggire"

La Gevi Napoli vince la Coppa Italia 2024 e riporta il trofeo nel capoluogo partenopeo dopo 18 anni. Dal Basket Napoli di Mario Maione al Napoli Basket di Federico Grassi: "Pensavo fosse un’impresa impossibile. - ha spiegato il presidente della Gevi Invece abbiamo scritto la storia della nostra città. È un grande orgoglio per i tifosi, per la città di Napoli e per i miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi. Abbiamo scritto la storia e riportare la Coppa Italia a casa dopo 18 anni è semplicemente meraviglioso".

"Abbiamo vinto una Coppa Italia inaspettata, ma strameritata. - ha affermato l'amministratore delegato del club, Alessandro Dalla Salda - Abbiamo giocato benissimo contro tutte le grandi squadre con una incredibile voglia di arrivare al traguardo finale. Abbiamo un pò bruciato le tappe, ma un’occasione del genere non puoi fartela sfuggire. Siamo nelle prime otto dall’inizio della stagione in campionato e abbiamo una città ed i tifosi che ci spingono a questi successi così importanti".

Ennis e Sokolowski: "Felici per il popolo azzurro"

"Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli ricorderà per sempre. - ha aggiunto il coach della Gevi, Igor Milicic - È un successo anche per i nostri tifosi e per la nostra società. È stato un grande traguardo per la squadra". "Complimenti per tutta la città di Napoli, per la società e per la nostra proprietà. - ha affermato il responsabile dell'area tecnica, Pedro Llompart - È un successo storico, siamo molto felici. Non ho davvero parole, ma voglio solo pensare che questo è l’inizio di un grande percorso".

"Abbiamo una grandissima chimica ed una fortissima squadra. Ci credevamo 24 ore fa e ci abbiamo creduto anche oggi", così Tyler Ennis. "Siamo contenti di aver fatto felice il popolo di Napoli. Loro ci sono sempre. La vittoria e la Coppa Italia sono tutte per il popolo di Napoli”, questo il commento di Michal Sokolowski.