Gevi Napoli Basket: PalaBarbuto già sold-out per la gara con Treviso Finestra per le Nazionali dopo la Coppa Italia per la squadra partenopea

Prima la Coppa Italia, ora la finestra riservata alle Nazionali: lunga sosta per il campionato di Serie A, ma per la Gevi Napoli c'è già la grande attesa del ritorno sul parquet in gara ufficiale. Domenica 3 marzo, con palla a due alle 12.30, la squadra di coach Igor Milicic affronterà la NutriBullet Treviso e lo farà celebrando nuovamente quanto costruito a finalizzato a Torino.

Domenica 3 la sfida casalinga contro la NutriBullet

Coppa Italia in una Fruit Village Arena - PalaBarbuto già sold-out: tutto esaurito a meno di 12 giorni dalla gara valida per la ventunesima giornata. Dal trofeo conquistato ai playoff nel mirino della Gevi: il roster azzurro ripartirà dal sesto posto effettivo in classifica con 11 vittorie e 9 sconfitte. Napoli ha sempre vissuto la stagione nella parte sinistra della classifica con una posizione utile per l'accesso alla post-season, ma in campionato è reduce da tre sconfitte consecutive e il gruppo partenopeo sarà chiamato alla continuità dopo le tre vittorie alle Final Eight che hanno garantito un exploit, in particolar modo con l'impresa firmata nell'atto conclusivo contro l'EA7 Emporio Armani Milano.