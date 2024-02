Basket: la Gevi Napoli saluta Jaworski L'infortunio rimediato a dicembre ha praticamente chiuso l'avventura della guardia

Si è chiusa ufficialmente nelle scorse ore l'avventura di Justin Jaworski in canotta Gevi Napoli. La guardia statunitense si era espresso su buonissimi livelli con quattro gare in doppia cifra e l'high toccato a Pesaro con 25 punti decisivi per la vittoria degli azzurri, ma la sua prima esperienza in Italia si è chiusa praticamente il 17 dicembre scorso per un infortunio, nel derby perso a Scafati da sublussazione alla spalla destra, che portò al lungo stop di Jaworski e il ritorno del club sul mercato.

L'ingresso di Markel Brown nel roster

La scelta di inserire Markel Brown è risultata preziosa per la continuità in campionato e per l'exploit in Coppa Italia con il trofeo vinto a Torino. Jaworski, che aveva firmato un accordo biennale nella scorsa estate, saluta Napoli con la "facoltà di uscita dal contratto da entrambe le parti al termine di questa stagione": si legge nella nota ufficiale della società partenopea.

Il comunicato ufficiale del club azzurro

"La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta Justin Jaworski per la stagione 2023/24. Avendo la Generazione Vincente Napoli Basket ed il giocatore, sottoscritto un accordo biennale, resta intesa la facoltà di uscita dal contratto da entrambe le parti al termine di questa stagione. La società ringrazia Jaworski, per l'impegno profuso insieme alla squadra per l'ottima prima parte della stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, e gli augura per il futuro le migliori fortune personali e professionali".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Napoli Basket