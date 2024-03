Gevi Napoli Basket: Markel Brown MVP del ventunesimo turno di Serie A Squadra, staff e proprietà al "Maradona" per Napoli-Juventus

Con i 31 punti in 35 minuti e una prova da leader Markel Brown della Gevi Napoli ha chiuso il ventunesimo turno della LegaBasket Serie A con il titolo di MVP della giornata. L'esterno della squadra partenopea, arrivato a dicembre per sostituire l'infortunato Justin Jaworski, ha conquistato passo dopo passo sempre più un ruolo decisivo all'interno del progetto tecnico allestito dai dirigenti azzurri e guidato in panchina da coach Igor Milicic.

SSC Napoli e Napoli Basket insieme al "Maradona"

Domenica sera, dopo la vittoria casalinga in un Fruit Village Arena - PalaBarbuto sold-out sulla NutriBullet Treviso, la proprietà, lo staff e la squadra della Gevi sono stati ospiti del Napoli per il match con la Juventus. "Grazie alla SSC Napoli per l'invito allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita del Napoli contro la Juventus e per l'accoglienza calorosa ed il grande tributo che ci è stato riservato sugli spalti ed in sala Posillipo per celebrare la nostra straordinaria vittoria in Coppa Italia. - si legge nella nota diffusa dal club - Con la speranza di condividere molte altre emozioni indimenticabili insieme, forza Napoli sempre".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket