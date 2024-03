Latina - Juve Stabia 1-3: doppietta di Adorante e gol di Meli, il tabellino Ancora prezioso l'attaccante arrivato a gennaio, tre punti blindati poi dall'ex Siena

La doppietta di Adorante con i gol al minuto 12 e 33, settima e ottava rete in maglia gialloblu per la punta arrivata a gennaio a Castellammare, la rete di Meli all'80' per blindare i tre punti dopo il gol di Crecco al 55' con il Latina che aveva accorciato le distanze: la Juve Stabia passa al "Francioni" con il risultato di 3-1. Pontini in 10 dal minuto 84 per il rosso rimediato da Vona. Vespe senza Pagliuca, espulso nel corso della ripresa.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Latina - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 12', 33' Adorante (J), 55' Crecco (L), 80' Meli (J)

Latina: Fasolino, Ercolano, Vona, Di Livio, Riccardi, Crecco (78′ Capanni), Del Sole, Fabrizi (83′ Sorrentino), Rocchi, Cortinovis, Paganini. All. Fontana. A disp. Vona, Guadagno, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Marino, Polletta, Di Renzo

J. Stabia: Thiam, Bellich (67′ Folino), Romeo (89′ Baldi), Buglio, Adorante (67′ Meli), Piscopo (89′ Mosti), Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni, Leone (89′ Erradi). All. Pagliuca. A disp. Esposito, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Stanga, Piovanello

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Buglio (J), Fabrizi (L), Leone (J), Andreoni (J), Ercolano (L)

Espulsi: Pagliuca (J), Vona (L)

Recupero: 2′ pt, 6′ st