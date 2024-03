Juve Stabia - Taranto a porte chiuse. Il club gialloblu: "Fulmine a ciel sereno" La società gialloblu: "Vittima di un atto gravissimo. Ci lascia molto perplessi"

Preso atto del provvedimento del Prefetto di Napoli nr. 90902 del 08/03/2024, la Lega Pro ha reso noto che la gara Juve Stabia-Taranto, in programma lunedì allo stadio "Romeo Menti" di Castellamare, con inizio alle ore 20.45, verrà disputata a porte chiuse. "La S.S. Juve Stabia, a seguito di questa disposizione, comunica di essere amareggiata per la decisione presa, e di essere vittima di un atto gravissimo. - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club gialloblu - Avviliti, è il termine più rappresentativo del nostro stato d’animo, una notizia che sinceramente ci lascia molto perplessi, un fulmine a ciel sereno che ci priva, in un momento decisivo della stagione, dei nostri tifosi".

"Nel nostro stadio non sono mai avvenuti disordini o comportamenti anomali"

"Come Presidente della Juve Stabia non posso che condannare tutti gli atti di violenza avvenuti o che potranno avvenire al di fuori dello Stadio. - ha aggiunto il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella - Il mio augurio è che lo Sport vinca sempre nel segno dei suoi valori sportivi. Posso sottolineare che nel nostro stadio non sono mai avvenuti disordini o comportamenti anomali e devo ringraziare i nostri tifosi per il loro comportamento esemplare che ci inorgoglisce. Come Presidenza della Juve Stabia noi confidiamo da sempre nelle forze dell’ordine e nel loro operato mettendoci a disposizione del Questore e del Prefetto sempre. Debbo comunque stigmatizzare tutti gli atti di violenza e difendere con tutte le forze l’impegno profuso da sempre dalla Società, dalla Squadra e dai tifosi per raggiungere il nostro ambito traguardo e riteniamo di non poter mai essere danneggiati per il comportamento incivile al di fuori del nostro stadio da teppisti che minano l’ordine pubblico".