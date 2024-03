Giro 2024: protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni "Le tappe della bellezza": iniziative per la valorizzazione del territorio

È stato firmato il protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni per le "tappe della bellezza" del Giro d'Italia 2024. Saranno definite "iniziative collaterali per la valorizzazione del territorio e la diffusione dei valori della cultura, dello sport e della legalità".

Avezzano-Napoli e Pompei - Cusano Mutri / Bocca della Selva

"Entra nel vivo l’organizzazione delle tappe del Giro d’Italia promosse dalla Città Metropolitana di Napoli, la Avezzano-Napoli, prevista domenica 12 maggio, e la Pompei - Cusano Mutri / Bocca della Selva di martedì 14, che offriranno, per il terzo anno consecutivo, ai 700 milioni di telespettatori e appassionati di 190 Paesi in tutto il mondo le straordinarie bellezze di Napoli e della sua area metropolitana: tappe fortemente volute dal Sindaco Gaetano Manfredi nell’ottica del piano di promozione e valorizzazione dell’intero territorio che tanti frutti sta portando in termini di rilancio del brand, turismo e sviluppo", si legge nella nota diffusa dalla Città Metropolitana di Napoli sulla pagina ufficiale Facebook.

Il sindaco Manfredi: "Patrimonio straordinario"

“È proprio grazie al nostro straordinario patrimonio - ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - che siamo riusciti a ottenere per la terza volta consecutiva, cosa che l’organizzazione non concede quasi mai, il passaggio del Giro d’Italia sul nostro territorio. Il Giro rappresenta una grande vetrina internazionale, un potente veicolo di diffusione delle nostre bellezze e dei nostri valori. Lavorando tutti insieme, con questo spirito di forte coesione e sinergia istituzionale che abbiamo registrato oggi, riusciremo a raggiungere grandissimi risultati".

Foto: pagina ufficiale Facebook Città Metropolitana di Napoli