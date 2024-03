Nuoto: premiati Roberta Piano Del Balzo e il Caravaggio Sporting Village Riconoscimenti da parte della FIN Campania all'atleta e per tutto il team

Medaglia d'argento nei 200 metri farfalla ai campionati italiani assoluti primaverili di Riccione e riconoscimento ufficiale da parte della Federnuoto Campania per Roberta Piano Del Balzo. L'atleta del Caravaggio Sporting Village è stata premiata nella struttura partenopea: "Dietro questa medaglia ci sono tantissimi sacrifici. - ha spiegato Piano Del Balzo - Al mio allenatore devo tanto. È stato molto emozionante, questo argento vale più dell'oro conquistato nel 2020 perché non salivo sul podio da tre anni. Avevo quasi appeso il costume al chiodo e per questo l'argento è stato ancora più emozionante".

È stato un bel traguardo, il primo in un campionato italiano assoluto. - ha sottolineato Alessio Sigillo, allenatore di Piano Del Balzo e del settore nuoto del Caravaggio Sporting Village - La nostra attività giovanile è in fermento da qualche anno e qualche risultato è già arrivato, ma presentarsi così in un campionato assoluto è un'altra soddisfazione".

Rosanna Vigorito: "Puntare in alto, ma con umiltà"

Riconoscimento per l'atleta e per tutto il team del Caravaggio Sporting Village: dai compagni di squadra allo staff tecnico e dirigenziale: "Ci muoviamo un passo alla volta puntando sempre più in alto. - ha rimarcato Rosanna Vigorito - Diciamo ai ragazzi di non accontentarsi di quello che hanno, ma di continuare a farlo con grande umiltà, con l'umiltà che contraddistingue il Caravaggio, gli istruttori e i nostri allievi".

"C'è dietro una società, un impianto, ci sono dei tecnici con un grande lavoro. - ha affermato il presidente della FIN Campania, Paolo Trapanese - È tutto molto importante ed era necessario, giusto che questi aspetti vengano rimarcati e premiati nella crescita e per l'esempio".