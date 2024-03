Gevi Napoli Basket ko dopo un overtime: vince l'Estra Pistoia 93-95 Coach Milicic: "Non stiamo giocando una buona pallacanestro in attacco e difesa"

L'Estra Pistoia passa al Fruit Village Arena - PalaBarbuto dopo un tempo supplementare: Gevi Napoli ko con il risultato di 93-95 e agli azzurri non bastano i 20 punti di Pullen nel ventitreesimo turno di LegaBasket Serie A.

Milicic: "Dobbiamo uscire da questa situazione"

"Sicuramente è dura. Abbiamo giocato in maniera stupida, soprattutto con egoismo in attacco. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - C’è stata comunque da parte nostra tanta energia, ma dobbiamo dimostrare di essere più attenti alle cose che concordiamo di fare e sulle quali ci alleniamo difensivamente. È una partita che ci fa arrabbiare, che ci fa rimanere delusi, siamo consapevoli dell’importanza della stessa per la classifica, ma questo è il basket e gli errori, soprattutto nella parte iniziale della partita, ci hanno portato a giocare così questo finale di gara. Adesso, io per primo, devo trovare il modo di uscire da questa situazione. Ci sono state grandi emozioni in campo e fuori ed è per questo che siamo dispiaciuti ed arrabbiati. Sappiamo che durante la stagione gli obiettivi possono cambiare, ma la cosa principale è quella che adesso non stiamo giocando una buona pallacanestro in attacco e difesa e ci stiamo allontanando dalle situazioni che erano a noi più congeniali. Ora dobbiamo mettere oltre all’energia anche la testa in quello che facciamo, essere in grado di controllare quello che succede, io in primis dalla panchina, ed i giocatori in campo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventitreesima Giornata

Gevi Napoli - Estra Pistoia 93-95 d1ts

Parziali: 18-21, 23-17, 20-21, 18-20, 14-16

Napoli: Pullen 22, Zubcic 9, Ennis 15, De Nicolao, Sinagra ne, Owens 20, Brown 12, Sokolowski 15, Lever, Bamba ne, Mabor Dut, Ebeling. All. Milicic

Pistoia: Willis 24, Della Rosa, Moore 23, Stoch ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 20, Wheatle 8, Hawkins 4, Ogbeide 14. All. Brienza

Arbitri: Begnis, Nicolini, Paglialunga