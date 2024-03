Foggia - Juve Stabia 2-1: il tabellino. Sabato vespe a Potenza col Sorrento Vespe ko allo "Zaccheria". Al gol di Leone, risposta di Riccardi e sorpasso firmato da Ercolani

Alla Juve Stabia non basta il gol iniziale firmato da Leone al 4'. Il Foggia trova il pari al 10' con Riccardi e firma il gol della vittoria al 72' con Ercolani. Finale di 2-1 allo "Zaccheria" e ora il vantaggio delle vespe sul Benevento è di 6 punti. Sabato (ore 14) la Juve Stabia sarà ospite del Sorrento al "Viviani" di Potenza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Foggia - Juve Stabia 2-1

Marcatori: 4' Leone (J), 10' Riccardi (F), 72' Ercolani (F)

Foggia: Perina, Silvestro, Tonin (65′ Tenkorang), Millico (89′ Rizzo), Ercolani (89′ Martini), Riccardi, Odjer, Papazov, Tascone (72′ Schenetti), Vezzoni, Gagliano (89′ Rolando). All. Cudini. A disp. De Simone, Nobile, Castaldi, Antonacci, Manneh, Brancato, Embalo

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (79′ Meli), Buglio, Adorante, Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni (86′ Piovanello), Leone, Mosti (63′ Piscopo). All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, La Rosa, Pierobon, Baldi, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Marranzino, Stanga

Arbitro: Centi

Ammoniti: Mosti (J), Riccardi (F), Odjer (F), Vezzoni (F)