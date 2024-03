La Gevi Napoli lotta, ma vince l'EA7 Emporio Armani Milano (86-84) Tripla di Zubcic, ma con il verdetto già emesso dalla sirena: terza sconfitta di fila

La Gevi Napoli, priva di Brown, lotta per 40 minuti, ma vince l'EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 86-84 nella gara valida per la ventiquattresima giornata della LegaBasket Serie A. Alla squadra partenopea non bastano i 21 punti di Pullen, i 19 di Ennis e i 17 di Zubcic. A 31 secondi dal termine Ennis firma il gioco da 3 punti per il -2. Shields sbaglia, Pullen lo segue nell'errore sul tentativo di sorpasso e dal rimbalzo nasce una nuova tripla: Zubcic segna, ma con il verdetto già emesso dalla sirena di fine match. Terza sconfitta consecutiva per gli azzurri, ora in un gruppo di squadre a caccia del posto playoff (tre posizioni utili per l'accesso alla post-season).

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiquattresima Giornata

EA7 Emporio Armani Milano - Gevi Napoli 86-84

Parziali: 28-22, 15-20, 21-26, 22-16

Milano: Lo, Poythress 5, Bortolani 2, Miccoli ne, Tonut, Melli 19, Flaccadori 10, Hall 11, Caruso ne, Shields 18, Mirotic 21, Voigtmann. All. Messina

Napoli: Pullen 21, Zubcic 17, Ennis 19, G. De Nicolao 2, Owens 10, Sokolowski 9, Lever 3, Bamba ne, But Biar 3, Ebeling, Grassi ne. All. Milicic

Arbitri: Rossi, Valzani, Capotorto