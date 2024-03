Calcio a 5: la Coppa Italia è del MoMap Napoli Futsal Manfredi: "Un altro importante successo per la nostra Napoli capitale europea dello sport 2026"

Il MoMap Napoli Futsal ha vinto la Coppa Italia di calcio a 5. La squadra azzurra ha superato l'Olimpus Roma con il risultato di 6-3 e ha conquistato il trofeo nazionale per la prima volta nella sua storia. Sviluppo gara perfetta per il Napoli con errori minimi, difesa compatta e ripartenze ottime. Salas è stato l'MVP della finale. "Congratulazioni al Napoli Futsal per la vittoria della Coppa Italia di calcio a 5. - ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui canali ufficiali social - Un altro importante successo sportivo per la nostra Napoli capitale europea dello sport 2026".

Il tabellino

Calcio a 5 - Coppa Italia

Finale

MoMap Napoli Futsal - Olimpus Roma 6-3 (4-1 pt)

Napoli: De Gennaro, Perugino, Salas, Borruto, Bolo, Ercolessi, De Luca, Colletta, De Simone, Mancuso, Saponara, Caio. All. Colini

O. Roma: Ducci, Gabriel, Dimas, Cutrupi, Fortino, Tres, Isgrò, Ceccarelli, Marcelinho, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez. All. D’Orto

Marcatori: 0’45’’ pt Borruto (N), 9’38’’ Dimas (O), 13’02’’ Mancuso (N), 16’27’’ Bolo (N), 19’58’’ Bolo (N), 4’35’’ st Marcelinho (O), 6’05’’ Borruto (N), 16’21’’ Marcelinho (O)

Ammoniti: 0’45’’pt Rodriguez (O), 16’18’’ Dimas (O), 16’ 18’’ Fortino (O), 16’18’’ Bolo (N), 1’18’’ st Cutrupi (O), 5’19’’ Marcelinho (O), 17’21’’ Mancuso (N), 18’05’’ Bolo (N)

Espulsi: 18’59’’ pt Fortino (O)

Arbitri: Manzione, Perona, Zanfino

Crono: Paverini