Gevi Napoli: sold-out al PalaBarbuto, apertura parziale del settore ospiti Alle 19 la gara tra gli azzurri e gli orogranata. Milicic: "L'obiettivo della svolta"

Alle 19 sarà palla a due per la sfida tra la Gevi Napoli e l'Umana Reyer Venezia al Fruit Village Arena - PalaBarbuto, sold-out ma con apertura parziale del settore ospiti. "In considerazione dell’assenza della tifoseria ospite e avendo infine ricevuto il nullaosta dalle autorità competenti, sarà possibile acquistare parte dei tagliandi (online sul circuito VivaTicket) della Curva Ovest (nel settore abitualmente riservato ai tifosi ospiti) al prezzo unico di 20 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili, presso la biglietteria della Fruit Village Arena a partire dalle ore 17. L'apertura dei cancelli per l'ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:30".

Coach Milicic: "Momento giusto per dare una svolta"

"Affrontiamo una grande squadra con un coach di alto livello. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic, verso la gara contro gli orogranata - Siamo reduci da un periodo di sconfitte sfortunate ed abbiamo davanti a noi una delle partite più importanti dell’anno. Dovremo avere grande desiderio, e grande energia per giocare in difesa, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i loro giocatori esterni e dal perimetro, dove potrebbero farci male. La chiave del nostro successo sarà questo desiderio, e quest’energia difensiva nel combattere su ogni pallone. Mi auguro che sia arrivato il momento giusto per dare una svolta alla stagione, con l’aiuto dei nostri tifosi. Sono convinto che saremo capaci di finire bene la stagione".