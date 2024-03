Basket: Napoli-Venezia 90-97. Milicic: "Gara difficile da descrivere" Azzurri nel gruppo all'ottavo posto, condiviso con Pistoia e Sassari

La Gevi Napoli non completa la rimonta, al Fruit Village Arena - PalaBarbuto vince l'Umana Reyer Venezia con il finale di 90-97 nella gara valida per la venticinquesima giornata di LegaBasket Serie A. "Questa è un’altra gara difficile da descrivere. Sono fiero dei nostri tifosi e dei nostri giocatori per l’energia e la lotta che hanno messo in questa partita, motivo per il quale i tifosi ci hanno apprezzato con l’applauso finale. Dovevamo essere più furbi ed intelligenti in alcune situazioni della partita, ma tutto sommato abbiamo segnato 90 punti, nonostante il 20 per cento da 3. È stata una partita in cui non c’è stato il controllo della gara. Il controllo della gara è nelle mani degli arbitri e stasera è completamente mancato. Alla fine ci sono stati dei comportamenti che reputo fortemente antisportivi da parte di un giocatore che ha segnato 7 punti e con 5 rimbalzi e si è lasciato andare a dei gesti molto offensivi ed antisportivi. Credo che questo debba essere penalizzato, quantomeno rivisto dalla Lega, non può succedere in Serie A perché sono comportamenti che rischiano di provocare ulteriori nervosismi e tensioni in campo". La Gevi è nel gruppo all'ottavo posto, condiviso con l'Estra Pistoia e il Banco di Sardegna Sassari.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Venticinquesima Giornata

Gevi Napoli - Umana Reyer Venezia 90-97

Parziali progressivi: 14-24, 42-54, 62-79

Napoli: Pullen 25, Zubcic 8, Ennis 20, De Nicolao 6, Sinagra ne, Owens 10, Brown 9, Sokolowski 10, Lever 2, Bamba ne, Mabor, Ebeling ne. All. Milicic

Venezia: Tessitori 4, Spissu 12, Heidegger 7, Casarin 7, De Nicolao, O'Connell 3, Janelidze ne, Kabengele 14, Brooks ne, Simms 22, Wiltjer 13, Tucker 15. All. Spahija