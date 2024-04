Gevi Napoli Basket ko anche a Varese: l'Openjobmetis vince 113-79 LegaBasket Serie A, Llompart: "Inammissibile disputare una partita così"

Quinta sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli: finale di 113-79 per la Openjobmetis che supera gli azzurri in una gara in equilibrio fino al 10'. "Siamo stati in partita per 12-14 minuti, giocando come volevamo. Da lì in poi molto male, abbiamo giocato una pallacanestro un po’ egoista e siamo stati puniti. Non c’è altro da aggiungere": queste le parole nel post-gara da parte di coach Igor Milicic. "Inammissibile disputare una partita così. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica sportiva, Pedro Llompart - Siamo molto delusi per noi, e per la nostra gente. È un momento difficile, ma posso garantire che daremo tutto fino alla fine. Abbiamo ancora 4 partite davanti a noi dove miglioreremo, e torneremo ad essere quella squadra che dobbiamo essere".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiseiesima Giornata

Openjobmetis Varese - Gevi Napoli 113-79

Parziali: 27-26, 27-17, 21-20, 38-16

Varese: Gilmore 8, Mannion 17, Ulaneo 10, Spencer 6, Woldetensae 7, Moretti 16, McDermott 18, Besson 16, Okeke 2, G. Brown 13. All. Bialaszewski

Napoli: Pullen 15, Zubcic 7, Ennis 10, De Nicolao 5, Sinagra 2, Owens 22, M. Brown 5, Sokolowski 8, Lever 3, Bamba, Mabor Dut Biar, Ebeling 2. All. Milicic

Arbitri: Lo Guzzo, Bongiorni, Pepponi