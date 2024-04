Basket, c'è Napoli-Sassari. Milicic: "Gara cruciale" Alle 19.30 la palla a due della sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A

Alle 19.30 sarà palla a due tra la Gevi Napoli e il Banco di Sardegna Sassari al Fruit Village Arena - PalaBarbuto. Il match, valido per la ventisettesima giornata della LegaBasket Serie A, sarà decisivo per il potenziale rientro azzurro in zona playoff. "L’importanza di questa partita è cruciale. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Stiamo fiutando nell’aria questa sensazione già da qualche giorno. Per noi non esiste nessuna altra strada se non quella di mettere in campo tutto ciò che abbiamo per quaranta minuti. Cercare il momento che ci possa finalmente riportare ad una striscia di vittorie in queste ultime gare della stagione".

Novità per i biglietti della curva ovest

"La Generazione Vincente Napoli Basket comunica inoltre che in occasione della partita con Sassari, in considerazione dell’assenza della tifoseria ospite e avendo infine ricevuto il nullaosta dalle autorità competenti, sarà possibile acquistare (on-line su vivaticket), parte dei tagliandi della curva ovest (nel settore abitualmente riservato ai tifosi ospiti) al prezzo unico di 20 euro. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti ancora disponibili domani, presso la biglietteria della Fruit Village Arena a partire dalle ore 18:00. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 18".