"SemBrava impossibile": l'omaggio del Picerno alla Juve Stabia I rossoblu: "Simbolo tangibile di amicizia e di unione nel nome della passione per il calcio"

Il Picerno entrerà in campo con un omaggio alla Juve Stabia promossa in Serie B. Il club lucano ha rimarcato gli auguri alla società gialloblu per la vittoria del campionato e vivrà i minuti pre-gara con una maglia speciale. Domani (ore 18.30) la sfida al "Menti" tra i lucani e le vespe.

Il comunicato del club lucano

Il cirettore generale dell’AZ Picerno Vincenzo Greco ha espresso il suo più caloroso omaggio alla Juve Stabia per la recente conquista della promozione in Serie B. In un gesto di sincera ammirazione e rispetto per l’impresa sportiva compiuta dalla squadra gialloblù, Greco ha deciso di donare una maglia celebrativa, simbolo di fratellanza e solidarietà calcistica. Questa speciale maglia, appositamente creata per commemorare l’eccezionale traguardo raggiunto dalla Juve Stabia, sarà indossata dai calciatori dell’AZ Picerno durante l’ingresso in campo, domani, al Romeo Menti, al fianco dei valorosi avversari stabiesi. Il gesto testimonia l’importanza dello spirito sportivo e della lealtà nel mondo del calcio, oltre a sottolineare l’ammirazione e il rispetto reciproco tra le due squadre: “semBrava impossibile”, così recita la frase sulla maglia celebrativa, diventando così essa un simbolo tangibile di amicizia e di unione nel nome della passione per il calcio, grazie al quale nessun sogno è precluso - come dimostra la cavalcata gialloblù - se alimento dalla passione e dalla dedizione al lavoro. L’AZ Picerno augura alla Juve Stabia ogni successo per la prossima stagione in Serie B e non vede l’ora di sfidarsi in campo con la stessa determinazione e fair play che hanno contraddistinto entrambe le squadre durante tutta la stagione calcistica".

Foto: pagina ufficiale Facebook AZ Picerno