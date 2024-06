Juve Stabia in serie B, Langella premiato a San Giuseppe Vesuviano La targa consegnata dal vice prefetto Aldo Aldi

Proseguono i festeggiamenti in casa Juve Stabia per la conquista della promozione in serie B. Mentre la società è già al lavoro per la costruzione della rosa che dovrà affrontare il torneo cadetto, il numero uno del club Andrea Langella ha vissuto un momento emozionante nella sua città natale. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, infatti, ha voluto omaggiarlo con una targa per il prestigioso risultato conquistato alla guida delle Vespe.

Di seguito il comunicato stampa pubblicato dalla società di Castellammare di Stabia:

"Il presidente Andrea Langella, eccellente cittadino sangiuseppese, questa mattina, è stato insignito di un’onorificenza, presso il comune di San Giuseppe Vesuviano, dal Viceprefetto Aldo Aldi, Coordinatore della Commissione Straordinaria, per i risultati sportivi ottenuti nella passata stagione, riuscendo a portare la S.S. Juve Stabia 1907 nel campionato di Serie B", si legge sul sito ufficiale del club gialloblu.