Juve Stabia, ricomincio da tre: riscattati Adorante e Mosti, Andreoni rinnova Domani alle 12 conferenza stampa del presidente Andrea Langella

Il cammino in serie B della Juve Stabia riparte da tre protagonisti della promozione tra i cadetti. Alla riapertura del calciomercato, infatti, le Vespe hanno ufficializzato due riscatti ed un prolungamento di contratto. L'attaccante Andrea Adorante, classe 2000, è stato riscattato dalla Triestina ed ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027. Un anno di contratto in meno (30 giugno 2026) per il centrocampista classe '98 Nicola Mosti che per il quale è stato esercitato il diritto obbligatorio di riscatto dal Modena.

In giornata, inoltre, la Juve Stabia ha comunicato "di aver prolungato il contatto del difensore, classe ‘92, Cristian Andreoni, fino al 30 giugno 2026. Andreoni, per il suo impegno e dedizione, prosegue il suo cammino con i nostri colori", la nota diffusa dalla Juve Stabia che nella giornata di domani presenterà la nuova stagione.

Alle 12, infatti, è prevista una conferenza stampa presso "Marina di Stabia" nel corso della quale interverranno il presidente Andrea Langella e l’amministratore Filippo Polcino.