Juve Stabia, ufficiale il primo colpo di mercato: dal Foggia arriva Tonin Il calciatore ha firmato un contratto biennale

Prima operazione di mercato in entrata per la Juve Stabia che, in giornata, ha ufficializzato l'ingaggio di Riccardo Tonin. Attaccante classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Foggia. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con le Vespe.

L'atleta, nativo di Arzignano, è cresciuto calcisticamente nel Milan e ha vestito le maglie di Cesena e Foggia.

Lo scorso anno si è messo in evidenza nel girone C di serie C con la maglia dei satanelli, mettendo a segno 5 gol e servendo 6 assist in 34 partite.