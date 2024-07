Gevi Napoli Basket: Dalla Salda e Digno all'Europeo Under 20 L'ad e il preparatore fisico nel gruppo della nazionale impegnata a Gdynia, in Polonia

Via all'avventura con la Nazionale Under 20 all'Europeo di categoria per l'amministratore delegato della Gevi Napoli, Alessandro Dalla Salda, e del preparatore fisico del club azzurro, Mattia Digno. "Alessandro Dalla Salda parteciperà per la terza volta di fila, in veste di capo delegazione, ai campionati europei che si disputeranno a Gdynia (Polonia) dal 13 al 21 Luglio, mentre è al suo debutto Mattia Digno come preparatore fisico della nazionale utaliana under 20 maschile, allenata da coach Paolo Galbiati. - si legge nella nota della società partenopea - La nazionale italiana under 20, inserita nel girone B con Germania, Israele e Repubblica Ceca, farà il suo esordio domani alle ore 15.30 con la Germania".

Williams: "Grato per l'opportunità"

Nel frattempo ecco il messaggio di Deane Williams ai tifosi della Gevi: "Ciao ragazzi, eccomi. Sono super riconoscente al club per l'occasione e non vedo l'ora di arrivare a Napoli, conoscere i tifosi, i compagni di squadra, i coach e iniziare a lavorare insieme. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, sarà un anno fantastico".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket