Sorrento: acquistato Musso. Rinnovati Del Sorbo e Di Somma Nuove operazioni da parte del club rossonero verso la prossima stagione

Antonino Musso è un nuovo calciatore del Sorrento. Acquisto a titolo definitivo con l'attaccante classe '99 reduce dall'avventura con il Bra in Serie D e con 18 reti realizzate nell'ultima stagione. Sono ufficiali anche i rinnovi con il portiere Ludovico Del Sorbo e con il difensore Vincenzo Di Somma.

I comunicati del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo definitivo - a partire dalla stagione 2024/2025 - le prestazioni sportive del calciatore Antonino Musso. Musso, nato a Partinico il 14 settembre del 1999 è un attaccante centrale con all’attivo 18 reti nel Bra (Serie D girone A) nella passata stagione. Musso ha collezionato 46 partite (condite da 4 reti) in Serie C con le maglie di Bisceglie e Paganese. Per lui esperienze anche con Trapani e Troina in Serie D (girone I)".

"Il Sorrento Calcio 1945 ufficializza il rinnovo di contratto da parte del portiere Ludovico Del Sorbo (23 presenze complessive nella passata stagione) e nel contempo rende noto il prolungamento di contratto da parte del difensore VIncenzo Di Somma (9 gettoni nel campionato 2023/2024)".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945