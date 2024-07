Giugliano: Peluso entra nella rosa gialloblu, i dettagli Novità di mercato e da domani il via alla campagna abbonamenti 2024/2025

Il Giugliano ha annunciato l'accordo con Luciano Peluso. Contratto su base triennale (30 giugno 2027) per il centrocampista classe 2005 con il club gialloblu. Nuova ufficialità da parte dei tigrotti verso la stagione 2024/2025 dopo il campionato chiuso con la partecipazione ai playoff. Nel frattempo, da domani il via alla campagna abbonamenti del Giugliano. "Un legame indissolubile, che supera gli ostacoli, le distanze e il tempo. Un amore da vivere a cuore pieno Una passione che non smetterà mai di esistere": si legge nella nota della società.

Il comunicato del club gialloblu

"Luciano Peluso nuovo calciatore del Giugliano Calcio 1928. Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Luciano Peluso. Il centrocampista, classe 2005, ha firmato un accordo su base triennale. Benvenuto".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928