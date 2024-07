Sorrento: dentro Lops, Colangiuli e Severino. Badje alla Cavese Tre operazioni in entrata e una in uscita per il club rossonero

Il Sorrento ha ufficializzato gli accordi con il centrocampista Francesco Lops e con l'attaccante Davide Colangiuli. I due classe 2005 arrivano in prestito dal Bari. Acquisto a titolo definitivo, invece, con Gennaro Severino. Il club costiero ha annunciato anche l'uscita di Ismaila Badje, ceduto alla Cavese.

I comunicati ufficiali del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo temporaneo dal Bari le prestazioni sportive di Francesco Lops. Centrocampista nato a Corato il 4 maggio 2005, Lops è cresciuto calcisticamente nelle fila del club pugliese (13 presenze e 9 reti lo scorso anno in Primavera) per poi contribuire alla promozione in C della Cavese (11 presenze ed un gol con i metelliani nel girone G di Serie D). Benvenuto Checco".

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo temporaneo dal Bari le prestazioni sportive di Davide Colangiuli.

Colangiuli, nato a Bari il primo giugno del 2005, è un attaccante esterno, che lo scorso anno ha esordito in B nelle fila dei biancorossi (3 apparizioni) oltre a mettere a segno 10 reti in 22 presenze nella formazione Primavera. Benvenuto Davide".

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo definitivo - a partire dalla stagione 2024/2025 - le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Severino. Severino, nato a Napoli l’8 marzo del 2005, è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nel Frosinone, club nel quale ha collezionato 41 presenze tra Under 17 e Primavera (22 apparizioni tra campionato e Coppa Italia nella stagione 2023/2024)".

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver trasferito a titolo definitivo alla Cavese il calciatore Ismaila Badje. Ad Isma va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso con la maglia rossonera, Badje infatti ha contribuito sia alla vittoria del campionato di Serie D nel 2023 che alla permanenza in Serie C nella passata stagione".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945