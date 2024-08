Juve Stabia, asse di mercato con la Spal: è fatta per Maistro e Thiam Il centrocampista arriva a titolo definitivo, prestito con diritto di riscatto per il portiere

Mancano soltanto le ufficialità che arriveranno nel momento in cui saranno depositati i contratti. Ma la Juve Stabia si appresta ad annunciare tre operazioni di mercato, due in entrata ed una in uscita, tutte sull'asse Ferrara-Castellammare di Stabia. Con la Spal, infatti, è stata intavolata una maxi-trattativa che porterà in gialloblù il portiere Demba Thiam ed il centrocampista Fabio Maistro, mentre a fare il percorso inverso sarà Matteo Bachini. L'estremo difensore, già protagonista lo scorso anno con la maglia delle Vespe, arriverà in prestito con il diritto di riscatto che sarà fissato intorno ai due milioni di euro. Trasferimenti a titolo definitivo, invece, per Maistro e Bachini che si apprestano ad iniziare una nuova avventura con le maglie di Juve Stabia e Spal.

Le Vespe, dunque, hanno risolto il rebus portiere che aveva caratterizzato tutto il pre-campionato. Il ds Matteo Lovisa ha lavorato sottotraccia per riportare a Castellammare il portiere Thiam che è pronto a vivere una nuova stagione da protagonista in gialloblù.