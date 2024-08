Pineto-Sorrento 4-1, Amarante: "Una sconfitta che non fa male" Il commento del direttore sportivo del club costiero dopo l'allenamento congiunto

Sconfitta contro il Pineto per il Sorrento. Finale di 4-1 ed ecco il commento del direttore sportivo del club costiero, Alessandro Amarante: "Una sconfitta che non fa male anche perché avevamo diverse assenze. - ha spiegato il ds del Sorrento - Stiamo completando la squadra, abbiamo individuato dei profili e ci sono trattative in corso che speriamo di definire presto". Nella giornata di ieri il Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, accompagnato dal consigliere comunale Federico Cuomo, ha assistito all’allenamento congiunto. Il primo cittadino ha salutato la squadra e lo staff "porgendo a tutta la società un caloroso in bocca al lupo per l’imminente inizio della stagione calcistica", si legge nella nota della società.

La formazione del Sorrento nel test

Amichevole

Pineto - Sorrento 4-1

Sorrento (4-3-3): Harrasser (D’Aniello); Lops (Carotenuto), Blondett, Vitiello (Cadili), Panico; Riccardi, De Francesco (Palella), Cuccurullo (Colangiuli); Guadagni (Cardoselli); Musso, Bolsius (Scala). All. Barilari

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945