"Mettila in mezzo, stacca di testa, ripeti": la Lega B esalta la Juve Stabia Pagliuca: "Devo ringraziare squadra e staff. Si lavora per un unico obiettivo"

"Mettila in mezzo, stacca di testa, ripeti. Le vespe pungono il Bari al San Nicola all'esordio stagionale in Serie B": così la Lega B ha rimarcato i due colpi di testa firmati dalla Juve Stabia nel primo tempo del match vinto contro i biancorossi. Prima Marco Bellich, poi Francesco Folino con la stessa modalità per il 2-0 all'intervallo in una gara poi chiusa da Gabriele Artistico con il tris al minuto 80 (l'ex Ricci ha realizzato nel finale il definitivo 3-1).

Pagliuca: "Segnali importanti per diversi aspetti"

"Sapete cosa penso dei ragazzi. È un gruppo splendido": così Guido Pagliuca si è espresso nel post-gara al "San Nicola". "Alleno ragazzi che sono a completa disposizione dello staff, che si sacrificano ogni giorno. Abbiamo lanciato un segnale importante, ma allo stesso tempo abbiamo avuto la prova che in questo campionato non si potrà mai abbassare la guardia. Devo ringraziare tutto lo staff, che lavora con coesione per un unico obiettivo. C'è grande rispetto del lavoro".