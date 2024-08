Juve Stabia: pari di continuità a Catanzaro (0-0), il tabellino Gol di Candellone annullato dal VAR per la posizione irregolare di Piscopo

Finale di 0-0 al "Ceravolo" tra il Catanzaro e la Juve Stabia nel posticipo della seconda giornata di Serie B. Traversa centrata da Petriccione nel primo tempo, gol delle vespe firmato da Candellone al 56', annullato dal VAR per la posizione irregolare di Piscopo nello sviluppo dell'azione finalizzata dalla punta con un rimpallo, al 71' Pittarello trova la traversa: continuità per i gialloblu dopo la vittoria a Bari nell'esordio in campionato. Sono quattro i punti dopo due partite con Thiam di solidità tra i pali e una nuova prestazione di squadra.

Serie B

Seconda Giornata

Catanzaro - Juve Stabia 0-0

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm (20’ st Cassandro), Pontisso (20’ st Pompetti), Petriccione, Pagano (37’ st Seck), Ceresoli (37’ st Scognamillo); Biasci (14’ st Pittarello), Iemmello. All. Caserta. A disp. Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Krajnc, Volpe, Pittarello

J. Stabia (3-4-2-1): Ngagne, Folino, Varnier, (29’ st Ruggero) Bellich, Andreoni (29’ st Rocchetti), Buglio, Leone, Floriani (39’ st Baldi); Mosti (41’ st Meli), Piscopo; Candellone (41’ st Artistico). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Di Marco, Adorante, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Piovanello

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Candellone (J), Andreoni (J), Situm (C), Pontisso (C)

Recupero: 6' st

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907