Napoli Basket, Pangos: "È fantastico essere qui, è una città meravigliosa" "Vogliamo dimostrare quanto prima quello che siamo in grado di poter fare"

Il Napoli Basket ha presentato Kevin Pangos. Il nuovo playmaker della squadra azzurra è stato ingaggiato con l'obiettivo di inserire un leader per tanti aspetti nel gruppo che affronterà prima la Supercoppa e poi il campionato. "Sono molto felice, è fantastico essere qui, in questa città meravigliosa. - ha spiegato il canadese con cittadinanza slovena, ex Zalgiris Kaunas, Barcellona, Cleveland Cavaliers e Milano - Napoli è bellissima, ho avuto già modo di apprezzarla, visitando alcuni luoghi. Non vedo l’ora di poter iniziare, abbiamo cominciato a lavorare con la squadra, vogliamo dimostrare quanto prima quello che siamo in grado di poter fare. Napoli era l’opportunità che cercavo".

Llompart: "Sarà la voce di Milicic in campo"

"È un grande onore avere Pangos a Napoli, non solo per noi ma anche per i nostri tifosi. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica del Napoli Basket, Pedro Llompart - Avere un giocatore di questa importanza è un’ottima cosa per la nostra società, che ha fatto passi avanti importanti. Grazie alla nostra proprietà, Napoli oggi può avere un giocatore fondamentale come Pangos. Kevin sarà la nostra guida, il nostro leader, sarà la voce di Milicic in campo".