Il Sorrento saluta Martignago. D'Aniello in prestito al Trapani. Arriva Pozzi Tre operazioni nelle ultime ore di calciomercato per il club rossonero

Il Sorrento ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Riccardo Martignago, la cessione in prestito di Andrea D'Aniello al Trapani e l'arrivo a titolo temporaneo di Alessio Pozzi proprio dal club siciliano.

Il comunicato ufficiale

"Il Sorrento Calcio 1945 srl rende noto di aver risolto il contratto che legava Riccardo Martignago al club rossonero e di aver trasferito - a titolo temporaneo - il portiere Andrea D’Aniello al Trapani. Il club rossonero ringrazia Martignago e D’Aniello per la professionalità dimostrata nel corso della loro esperienza in Penisola. Nel contempo, dal Trapani arriva al Sorrento - a titolo temporaneo - il portiere Alessio Pozzi, classe 2000, con all’attivo 16 presenze in Serie C con le maglie di Pistoiese e Carpi".