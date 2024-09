Juve Stabia: 0-0 a Frosinone, secondo pari a reti bianche di fila in trasferta Imbattute dopo quattro turni, le vespe non sfruttano l'uomo in più nella ripresa

Finale di 0-0 tra il Frosinone e la Juve Stabia allo "Stirpe" nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. Secondo pari a reti bianche di fila in trasferta per le vespe, imbattute in avvio di torneo (due vittorie e due pareggi), ma che non sfruttano la superiorità numerica che arriva al 53' per l'espulsione di Cichella. Uomo in più per i gialloblu fino al minuto 83: doppio giallo rimediato da Folino e anche la Juve Stabia chiude in 10 la gara. Alla prima sosta per le Nazionali la squadra allenata da Pagliuca chiude con il primato condiviso con Pisa e Spezia in classifica (quota 8) e con la miglior difesa (un solo gol subito).

Il tabellino

Serie B

Quarta Giornata

Frosinone - Juve Stabia 0-0

Frosinone: Cerofolini, A. Oyono, Monterisi, Biraschi (90′ Machin), Marchizza, Cichella, Darboe, Gelli, Ambrosino (77′ Begic), Distefano (60’ Partipilo), Pecorino (60’ Tsadjout). All. Vivarini. A disp. Sorrentino, Vural, Garritano, Kvernadze, Bettella, Bracaglia, J. Oyono, Kalaj

J. Stabia: Thiam, Ruggero, Folino, Bellich (68′ Maistro), Andreoni, Buglio, Leone, Floriani Mussolini (68′ Rocchetti), Piscopo (84′ Baldi), Mosti (68′ Adorante), Candellone (94′ Meli). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Fortini, Di Marco, Zuccon, Gerbo, Adorante, Artistico, Piovanello

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Ruggero (J), Darboe (F), Marchizza (F), Baldi (J), Machin (F)

Espulsi: 53' Cichella (F), 83' Folino (J)