L'ex Scognamiglio: "Spero che la Juve Stabia torni quanto prima al Menti" Il direttore tecnico del Giugliano: "Con questo ritmo anche in B arriveranno altre soddisfazioni"

La Juve Stabia vive la prima pausa per le nazionali con il primato condiviso con Pisa e Spezia dopo quattro turni di Serie B. In città cresce l'attesa per la riunione della commissione chiamata a decidere sulla riapertura o meno dello stadio "Romeo Menti" con la gara contro il Palermo in programma sabato 14 alle 15 nell'obiettivo di tutte le componenti.

"La squadra potrà far divertire tanto i tifosi"

Ieri sera, nel corso di "Juve Stabia Mania", appuntamento del martedì sera (ore 22.30) su OttoChannel (canale 16), l'ex gialloblu, Gennaro Scognamiglio, ospite in studio, si è espresso sulle vespe: "Ha un direttore sportivo (Matteo Lovisa, ndr) bravissimo, che sta facendo un grande lavoro già dall'anno scorso e ha un grande allenatore (Guido Pagliuca, ndr). - ha affermato il direttore tecnico del Giugliano - La squadra propone il tipo di gioco che lui vuole, è aggressiva, non fa giocare l'avversario. È una squadra molto fastidiosa. In Serie B se hai questo ritmo, lo dimostra la classifica, le soddisfazioni arrivano. Speriamo che la Juve Stabia possa tornare quanto prima al Romeo Menti di Castellammare perché lì è difficile per tutti. La Juve Stabia, con questo livello di gioco e di atteggiamento in campo e nel suo stadio, potrà far divertire tanto".