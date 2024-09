Sorrento tra le prime dopo tre turni, Barilari: "Classifica solo come ricordo" "Solo da screenshottare per passare una serata goliardica e dire che siamo lì dopo 3 partite"

"Stiamo migliorando e lo si è visto nel secondo tempo contro l’Altamura che ha disputato un’ottima gara". Così Enrico Barilari ha commentato la vittoria del suo Sorrento, la seconda consecutiva per i 7 punti dopo 3 giornate di campionato, utili per la vetta nel girone C di Serie C in compagnia di Audace Cerignola, Catania e Picerno. "Abbiamo trovato le misure nel corso della partita, anche se nella seconda parte della prima frazione ed in avvio di ripresa abbiamo sofferto, però dopo abbiamo reagito alla grande e portato a casa altri tre punti. - ha spiegato il tecnico dei costieri - La classifica è solo da screenshottare per passare una serata goliardica e dire che siamo lì dopo tre partite, ma il nostro obiettivo sappiamo perfettamente tutti qual è".

La carica di De Francesco e Bolsius tra i costieri

"È stato importante confermare il gruppo dello scorso anno ed aggiungere entusiasmo e qualità con i nuovi innesti. - ha aggiunto il centrocampista del Sorrento, Alberto De Francesco, autore del primo gol nel 2-1 di ieri - Dobbiamo migliorare molto perché la classifica ora sorride anche grazie agli episodi ma possiamo fare meglio. La dedica è per mio figlio che è nato da poco e quindi questo gol non può che essere per lui". "È merito di tutta la squadra se Guadagni ed io possiamo giocare tanti uno contro uno, sono molto felice per la mia prima rete con il Sorrento perché è servita per portare a casa tre punti e continuare la striscia positiva. - ha spiegato, invece, Don Bolsius a segno per il 2-1 dopo il pari firmato da D'Amico - C’era la mia compagna sugli spalti e mi ha portato fortuna".