Rogo in appartamento, Immacolata non ce l'ha fatta: morta la 46enne La donna era stata ricoverata con ustioni di terzo grado: nell'incendio deceduto un 49enne tunisino

Non ce l'ha fatta Immacolata D'Anna, la 46enne arrivata con ustioni di terzo grado al Cardarelli di Napoli per le ustioni riportate nell'incendio della sua abitazione in via della Resistenza ad Acerra.

Si aggrava dunque il bilancio della tragedia, nella quale era già deceduto il 49enne Miloud Bougatef. A distanza di qualche giorno, Immacolata non ce l'ha fatta.

In salvo invece i genitori di lei, che erano riusciti a rifugiarsi su un balcone.

Toccherà ora agli investigatori chiarire le cause del decesso di entrambi. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dall'incidente domestico ad un'aggressione da parte dell'uomo, finita in tragedia.