Juve Stabia: ecco il dato finale della campagna abbonamenti Sabato (ore 15) la sfida contro il Palermo per la quinta giornata del campionato di Serie B

Sono 1864 le tessere di abbonamento sottoscritte dai tifosi della Juve Stabia per la stagione 2024/2025. La campagna è terminata in giornata e il club gialloblu ha comunicato il dato finale. Sabato (ore 15) sarà sfida contro il Palermo al "Menti" per il primo vero match casalingo. Le vespe sono reduci da due vittorie e due pareggi nei primi quattro turni di campionato, utili per la vetta con Pisa e Spezia nella classifica di Serie B.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la campagna abbonamenti #piubellacosanonce, iniziata il 20 giugno 2024, si è conclusa oggi, giovedì 12 settembre. La società ringrazia i 1684 abbonati che hanno dimostrato vicinanza sottoscrivendo la tessera e comunica che saranno realizzate iniziative durante l’anno".