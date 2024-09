Juve Stabia - Palermo 1-3, Pagliuca: "Gara che ti fa capire cosa è la Serie B" "Dovevamo concretizzare ciò che abbiamo creato. Palermo con qualità da categoria superiore"

"Piscopo ha fatto talmente bene fin qui che l'errore diventa relativo. Abbiamo giocato una bella partita prendendo tre gol dal niente". Così Guido Pagliuca si è espresso dopo Juve Stabia - Palermo 1-3. "Dovevamo concretizzare nelle giocate create, ma i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra importante. Anche i cambi hanno indicato la qualità che va oltre la categoria, ma abbiamo messo in difficoltà il Palermo. - ha spiegato il tecnico delle vespe - Su due ripartenze e un rigore abbiamo perso la partita. Questa è la Serie B, sono situazioni che ci devono far crescere, dobbiamo lavorare senza arretrare di un centimetro. Sono molto dispiaciuto per la squadra e per i tifosi. Peccato per il rigore perché senza avremmo chiuso con un gran finale".

"Dovevamo stare più attenti in determinate situazioni"

"Rocchetti non poteva rientrare nella ripresa, c'è stato un virus che ha condizionato la settimana di diversi giocatori, ma non deve diventare un alibi. - ha aggiunto Pagliuca - Mi fa piacere che rimarcate la qualità della nostra gara, ma dobbiamo migliorare la gestione in alcune situazioni. Analizzeremo la partita, una battuta d'arresto determinata più da ciò che non abbiamo fatto noi che dagli avversari che comunque hanno mostrato tanta qualità. Noi dovevamo stare più attenti: sul secondo gol abbiamo subito in una situazione che avevamo studiato in settimana".