Supercoppa: Napoli Basket ko in semifinale, vince la Virtus Bologna 87-96 Coach Milicic: "Sono stati due tempi giocati in modo assolutamente differente"

Il Napoli Basket chiude il terzo quarto con la parità a quota 70 e sogna il colpaccio ai danni della Virtus Segafredo Bologna che però vince con il finale di 87-96. Azzurri ko in semifinale della Frecciarossa Supercoppa. "“Complimenti alla Virtus Bologna e a coach Luca Banchi. Credo che nel secondo tempo la squadra abbia giocato quella che era nei piani la nostra vera partita. - ha spiegato il coach azzurro, Igor Milicic - Sono stati due tempi giocati in modo assolutamente differente. Nel primo siamo stati lenti e questa non è la nostra idea di gioco. Nel secondo tempo, quando abbiamo giocato con velocità e grande energia, si è vista sicuramente una squadra diversa. Adesso credo che tutti sappiamo quale sia la differenza tra quando giochiamo bene e quando invece facciamo male".

Il tabellino

LegaBasket - Frecciarossa Supercoppa

Semifinale

Napoli Basket - Virtus Segafredo Bologna 87-96

Parziali progressivi: 16-29, 34-52, 70-70

Napoli: Saccoccia ne, Copeland 30, Treier 8, Pangos 15, De Nicolao ne, Woldetensae 3, Manning Jr 11, Hall 4, Drezniak 2, Williams 6, Totè 8, Mabor. All. Milicic

V. Bologna: Belinelli 9, Pajola, Clyburn 13, Shengelia 21, Hackett 13, Grazulis ne, Morgan 13, Polonara 10, Diouf 2, Zizic 11, Akele, Tucker 4. All: Banchi

Arbitri: Attard, Perciavalle, Nicolini

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket