Sempre Musso per il Sorrento, 1-1 con il Trapani: il tabellino Continuità per i costieri con l'attaccante ancora una volta protagonista

Quarto risultato utile consecutivo per il Sorrento: 1-1 contro il Trapani al "Viviani" di Potenza con i costieri avanti al 14' con il gol di Musso, ancora una volta prezioso per i rossoneri, ripresi al 31' da Silvestri a segno per l'1-1 all'intervallo e al triplice fischio.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Sorrento - Trapani 1-1

Marcatori: 14' Musso (S), 31' Silvestri (T)

Sorrento: Del Sorbo, Todisco, Colombini (72' Polidori), Fusco, Guadagni (92' Lops), Cuccurullo, Blondett, Bolsius (87' Scala), Musso, Cangianiello (87' Carotenuto), Colangiuli (72' Riccardi). All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Vitiello, Cadili, Palella, Esposito

Trapani: Seculin, Ciotti, Silvestri, Sabatino (46' Celiento), Benedetti, Karic, Carraro (46' Crimi), Carriero, Bifulco (63' Mastrantonio), Kanoute (57' Gelli), Lescano (76' Fall). All. Aronica. A disp. D’Aniello, Martina, Marino, Spini

Arbitro: Andeng Tona Mbei

Ammoniti: Silvestri (T), Sabatino (T), Celiento (T)

Espulsi: Benedetti (T), Barilari (S)

Recupero: 2' pt, 5' st