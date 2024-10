Juve Stabia, Lovisa: "Il ko con la Cremonese già in archivio, sulla difesa..." Il direttore sportivo delle vespe è stato ospite di "Juve Stabia Mania" su OttoChannel

"C'è stata la prestazione con un primo tempo di grande livello, poi nel secondo siamo stati puniti da un episodio, ma nell'equilibrio. Non dobbiamo piangerci addosso, pensiamo al lavoro. Sappiamo che gli episodi sono decisivi in questa categoria". Così Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ospite di Juve Stabia Mania, appuntamento del martedì sera (ore 22.30) su OttoChannel (clicca qui per rivedere la puntata).

"Per la difesa immaginavamo la difesa a 4 in estate"

"Varnier è uscito per crampi, non è stata una scelta tecnica. È un giocatore importante per noi come lo è Ruggero che era squalificato. L'idea iniziale per la difesa era di giocare a 4. Non abbiamo un pacchetto difensivo che può reggere per tanto tempo le assenze. Abbiamo retto all'assenza di Bellich, ma dobbiamo essere bravi sempre. Rientra Ruggero, c'è Varnier a disposizione. Abbiamo la linea difensiva al completo. Al mister toccherà trovare la miglior soluzione. Le pause per le Nazionali? Non eravamo abituati, ma dobbiamo abituarci, ma non credo che sia un aspetto fondamentale. Meritavamo un altro risultato nel primo tempo".