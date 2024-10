Vitiello al 94': Sorrento-Foggia 2-1, il tabellino Satanelli avanti al 49', poi De Francesco al 72' e il gol nel finale per la vittoria

Vitiello a segno al minuto 94 e il Sorrento batte il Foggia al "Viviani" di Potenza. Risultato di 2-1 con la ripresa aperta dal calcio di rigore trasformato da Murano per l'1-0 ospite. Al 72' gol di De Francesco per il pari. Sul finale Vitiello firma il gol del 2-1 e della vittoria per la squadra di Barilari. Capuano ha annunciato le dimissioni nel post-gara.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Sorrento - Foggia 2-1

Marcatori: 4' st rig. Murano (F), 26' st De Francesco (S), 49' st Vitiello (S)

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (22' st Vitiello), Di Somma (36' st Cadili), Blondett, Panico (36' st Colombini); Palella (22' st Cangianiello), De Francesco, Cuccurullo; Guadagni (44' st Carotenuto), Musso, Bolsius. All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Fusco, Lops, Riccardi, Colangiuli, Scala, Polidori, Russo, Esposito

Foggia (4-3-3) De Lucia; Salines, Carillo, Camigliano, Felicioli; Mazzocco (1' st Orlando), Danzi (28' st Mezzoni), Tascone (37' st Sarr); Emmausso (28' st Zunino), Murano, Millico (17' st Gargiulo). All. Capuano. A disp. Perina, De Simone, De Silvestro, Parodi, Pazienza, Ascione

Arbitro: Diop