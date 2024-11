De Francesco al 90': il Sorrento batte la Juventus Next Gen (0-1), il tabellino Seconda vittoria di fila per i costieri, sesta sconfitta consecutiva per i bianconeri

Il gol di De Francesco per la vittoria sulla Juventus Next Gen: il Sorrento passa a Biella con il finale di 1-0. Bianconeri in 10 dal 29' del secondo tempo per l'espulsione di Cudrig e il centrocampista va a segno nel finale per tre punti fondamentali con la seconda vittoria di fila. Sesta sconfitta consecutiva, invece, per la Juve Next Gen.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Dodicesima Giornata

Juventus Next Gen - Sorrento 0-1

Marcatori: 45' st De Francesco

Juventus NG (4-1-4-1) Daffara, Turco (18' st Cudrig), Scaglia, Felipe, Rouhi (18' st Da Graca); Faticanti; Comenencia, Peters, Onusu (1' st Anghelè), Adzic (32' st Savio); Afena (42' st Citi). All. Montero. A disp. Radu, Cat Berro, Macca, Mancini, Amaradio, Guerra, Ledonne, Palumbo, Bassino, Silva Semedo

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco (1' st Palella, 22' st Carotenuto), Panico; Cangianiello (17' st Di Somma), De Francesco, Cuccurullo (39' st Riccardi); Colangiuli (17' st Guadagni), Musso, Bolsius. All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Todisco, Cadili, Colombini, Polidori, Scala

Arbitro: Djurdjevic

Espulso: 29' st Cudrig per doppia ammonizione

Ammoniti: Cudrig (J), Guadagni (S)

Recupero: 1' pt, 5' st